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В РФ предупредили Армению, что ей придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Оверчук: Армения не усидит на двух стульях, придется выбирать между ЕАЭС и ЕС
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения не сможет «усидеть на двух стульях», стране придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС. Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, он ознакомился с текстом законопроекта, который принял парламент Армении. Оверчук подчеркнул, что закон «за все хорошее, против всего плохого».

«Конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно», — подчеркнул Оверчук.

До этого политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов назвал принятый парламентом Армении законопроект о намерении вступить в Европейский союз попыткой Еревана шантажировать Москву. Он добавил, что истинные проблемы Армении мало волнуют Брюссель. ЕС рассматривает страну лишь в качестве «занозы» для России.

Ранее в Армении отказались пересматривать позицию в отношении ОДКБ.

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