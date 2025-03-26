Эксперт объяснил, почему Армения заявила о намерении вступить в ЕС именно сейчас

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов в интервью kp.ru прокомментировал принятый парламентом Армении законопроект о намерении вступить в Европейский союз (ЕС). По мнению эксперта, таким решением Ереван пытается шантажировать Москву.

«Но этого парламентского решения недостаточно. Они должны провести референдум общеармянский. И только тогда такое решение парламента будет иметь законную силу», — отметил Тарасов.

Он добавил, что истинные проблемы Армении мало волнуют Брюссель. ЕС рассматривает страну лишь в качестве «занозы» для России. Кроме того, по его словам, одновременно находиться в Евросоюзе, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Ереван не сможет.

26 марта стало известно, что парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз.

По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие документа проголосовали 64 депутата, против — семь.

Отмечается, что проект поддержали депутаты правящей партии «Гражданский договор», а оппозиция назвала законопроект абсурдным, ведь ЕС не предлагал стране членство.

Ранее в Армении отказались пересматривать позицию в отношении ОДКБ.