Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Армения заявила о намерении вступить в ЕС именно сейчас

Политолог Тарасов: Ереван пытается шантажировать РФ планами на Евросоюз
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов в интервью kp.ru прокомментировал принятый парламентом Армении законопроект о намерении вступить в Европейский союз (ЕС). По мнению эксперта, таким решением Ереван пытается шантажировать Москву.

«Но этого парламентского решения недостаточно. Они должны провести референдум общеармянский. И только тогда такое решение парламента будет иметь законную силу», — отметил Тарасов.

Он добавил, что истинные проблемы Армении мало волнуют Брюссель. ЕС рассматривает страну лишь в качестве «занозы» для России. Кроме того, по его словам, одновременно находиться в Евросоюзе, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Ереван не сможет.

26 марта стало известно, что парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз.

По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие документа проголосовали 64 депутата, против — семь.

Отмечается, что проект поддержали депутаты правящей партии «Гражданский договор», а оппозиция назвала законопроект абсурдным, ведь ЕС не предлагал стране членство.

Ранее в Армении отказались пересматривать позицию в отношении ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами