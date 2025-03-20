Шойгу назвал последствия присоединения Армении к ЕС

Вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
«Армения должна будет присоединиться к европейским санкциям и военно-политическим решениям Евросоюза, в том числе в рамках таких инструментов, как Общая политика безопасности и обороны ЕС», — сказал он.
Шойгу добавил, что возможное вступление в ЕС ударит по экономике Армении, а также приведет к снижению уровня жизни в стране.
В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения его страны и Евросоюза.
В январе кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.
Уже позже профильная комиссия парламента Армении отложила обсуждение законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз перед вторым чтением.
Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.