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Шойгу назвал последствия присоединения Армении к ЕС

Шойгу: Армении придется присоединиться к санкциям против РФ при вступлении в ЕС
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Армения должна будет присоединиться к европейским санкциям и военно-политическим решениям Евросоюза, в том числе в рамках таких инструментов, как Общая политика безопасности и обороны ЕС», — сказал он.

Шойгу добавил, что возможное вступление в ЕС ударит по экономике Армении, а также приведет к снижению уровня жизни в стране.

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения его страны и Евросоюза.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Уже позже профильная комиссия парламента Армении отложила обсуждение законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз перед вторым чтением.

Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.

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