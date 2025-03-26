Власти Армении приняли законопроект о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС

Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь.

Отмечается, что документ поддержали депутаты правящей партии «Гражданский договор», а оппозиция назвала законопроект абсурдным, ведь Евросоюз не предлагал стране членство.

Как отметил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, принятие законопроекта позволит углубить отношения между Арменией и ЕС.

До этого секретарь Совета безопасности РФ, бывший глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям.

Шойгу добавил, что возможное вступление в ЕС ударит по экономике Армении, а также приведет к снижению уровня жизни в стране.

Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.