Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВФ спрогнозировал риски для мировой экономики

Глава МВФ Георгиева: пошлины США создали еще больший риск для мировой экономики
close
Yuri Gripas/Reuters

Власти США прибегли к пошлинам, которые могут еще сильнее навредить мировой экономике, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет агентство ТАСС.

Как отметила глава МВФ, аналитики пока не завершили оценку макроэкономических последствий таких шагов Вашингтона, но уже сейчас можно сказать, что его политика создала серьезный риск для перспектив развития мировой экономики в период ее медленного роста.

Фонд призвал администрацию Трампа провести работу по урегулированию торговой напряженности и снижению неопределенности.

На этой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что импортные импортные пошлины США приведут к росту инфляции и падению цен на нефть.

По ее словам, таким образом многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. Рокотянская добавила, что, в первую очередь, речь может идти об американских газе, нефти и нефтепродуктах. Финансист не исключила, что некоторые страны могут объявить ответные меры, например, Китай.

Ранее российской экономике предрекли рост в 3% в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами