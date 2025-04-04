Госсекретарь США предрек давление конгресса на администрацию Трампа из-за России

Рубио: конгресс США будет давить на Трампа с целью введения санкций против РФ

Конгрессмены в США будут оказывать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы добиться введения еще больших санкций против России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистам в Брюсселе, передает телеканал Fox.

«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — сказал он.

По его словам, конгрессмены уже начали вносить на рассмотрение законопроекты, предусматривающие усиление антироссийских санкций.

В среду спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут быть нацелены на замороженные российские активы. Вашингтон также может попытаться остановить транспортировку нефти РФ.

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России могут быть введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.