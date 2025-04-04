Рубио рассказал об оптимизме США по поводу урегулирования украинского конфликта

Рубио: у США по-прежнему есть оптимизм по поводу урегулирования на Украине

У администрации президента США Дональда Трампа по-прежнему есть оптимизм по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

«Мы делаем прогресс на пути к миру. Переговорный процесс будет сложным, но мы остаемся оптимистичными», — сказал госсекретарь.

2 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США активно сотрудничают с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта.

По его словам, для прекращения боевых действий необходимо срочно принять меры. Хозяин Белого дома также выразил мнение, что решение конфликта — это «вопрос человечности».

В тот же день специальный представитель администрации Трампа Кит Келлог заявил, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня, однако для этого Киеву и Москве необходимо достичь взаимных договоренностей.

Он отметил, что США намерены получить от России и Украины четкие списки условий, которые позволят установить всеобъемлющее прекращение огня сроком на 30 дней. Это, по мнению представителя Белого дома, станет критическим шагом для перехода к дальнейшим переговорам.

Ранее Трамп пригрозил России за возможный срыв переговоров по Украине.