Келлог раскрыл подробности о новых санкциях США против России

Келлог: новые санкции США могут быть направлены на активы РФ и нефтяную сферу

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут быть нацелены на замороженные российские активы, Вашингтон также может попытаться остановить транспортировку нефти РФ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.