Стало известно, как США оценивают перспективы мирного урегулирования на Украине

США оптимистично оценивают перспективы мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что такого мнения придерживается государственный секретарь США Марко Рубио.

«Трамп хочет завершить этот конфликт, он хочет проверить как можно раньше в начале своего срока, возможно ли закончить это на условиях, приемлемых для обеих сторон, потому что нельзя закончить конфликт, пока обе стороны не согласятся», — отметил он.

Предполагается, что возможность или невозможность мирного урегулирования на Украине будет обозначена в ближайшие недели.

До этого Рубио заявил, что США стремятся увидеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», а глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее глава МИД Ватикана обсудил пути разрешения конфликта на Украине с Лавровым.