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Рубио раскрыл, что помогло приблизиться к урегулированию конфликта на Украине

Рубио: США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом. Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио в Брюсселе, трансляцию выступления вел телеканал Fox.

«Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире», — заявил госсекретарь.

Госсекретарь добавил, что США приблизились к урегулированию украинского конфликта благодаря переговорам с обеими сторонами.

Также Рубио указал, что США вскоре станет ясно, готова ли Россия к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон не заинтересован в «тактике затягивания», и глава Белого дома Дональд Трамп «не будет участвовать в бесконечных переговорах». Конфликт должен закончиться «приемлемым для обеих сторон» решением, резюмировал Рубио.

Трамп в свою очередь заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», а глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Глава Белого дома добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее Рубио прокомментировал сообщения о подготовке РФ к новому масштабному наступлению.

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Переговоры о мире на Украине
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