Рютте заявил, что Украине не обещали вступление в НАТО

Рютте: НАТО не обещало Украине членство в альянсе после конфликта с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс гарантировал Украине перспективу членства, но не непосредственное вступление в НАТО по окончании конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения», — сказал генсек после заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

До этого он назвал конфликт в Украине глобальным вызовом, указав на поддержку России со стороны Китая, КНДР и Ирана. Генсек подчеркнул пристальное внимание мирового сообщества к исходу украинского противостояния, видя в нем фактор, влияющий на геополитические расклады. Рютте заявил, что результат войны определит не только будущее Украины, но и стратегические решения Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава организации также подчеркнул, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо».

Ранее главком НАТО отметил беспрецедентное наращивание сил ВС РФ.