Главком НАТО отметил беспрецедентное наращивание сил ВС РФ

Россия увеличивает численность вооруженных сил и обновляет технику быстрее, чем прогнозировали западные аналитики. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

По словам Каволи, российская армия стала крупнее, чем до начала специальной военной операции. Он отметил, что страна не только наращивает личный состав, но и модернизирует производство: открывает новые заводы, перепрофилирует гражданские линии под выпуск вооружений.

«Россия расширяет промышленное производство… В этом году ее ОПК выпустит 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 200 ракет «Искандер». Для сравнения: США производят 135 танков в год и больше не выпускают Bradley», — сказал генерал.

30 марта секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на территории Украины.

Ранее в США рассказали о российском лазерном оружии против дронов.