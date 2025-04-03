Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине носит «глобальный характер»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал конфликт на Украине как глобальный, указав на поддержку России со стороны Китая, КНДР и Ирана. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед заседанием Совета НАТО-Украина, передает РИА Новости.

Рютте подчеркнул, что многие страны мира следят за исходом противостояния, оценивая, кто одержит верх — «Россия или Запад». По его мнению, результат войны определит не только будущее Украины, но и стратегию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Это не региональный, а глобальный конфликт. Россия действует при поддержке КНР, КНДР и Ирана. Мировая аудитория будет судить, кто победит: Россия или Запад», — сказал генсек НАТО.

До этого Рютте заявил, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо».

Ранее генсек НАТО заявил о «российской угрозе», отвечая на вопрос о пошлинах США.