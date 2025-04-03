В НАТО заявили, что Украина будет участвовать в конфликте «сколько необходимо»

Помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Я признателен Дональду Трампу, вам и вашей команде за то, что вы преодолели тупик, и мы, с нашей поддержкой, движемся к продолжительному миру… Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине», — сказал Рютте.

По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр отметил, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут законной целью РФ.

Глава российского МИД отметил, что страны альянса «играют с огнем». По его словам, они не только мешают урегулированию конфликта на Украине, но и создают прямую угрозу столкновения РФ с НАТО. Лавров предупредил членов альянса, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.