Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили, что Украина будет участвовать в конфликте «сколько необходимо»

Рютте: помощь НАТО позволит Украине воевать столько, сколько необходимо
close
Global Look Press

Помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Я признателен Дональду Трампу, вам и вашей команде за то, что вы преодолели тупик, и мы, с нашей поддержкой, движемся к продолжительному миру… Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине», — сказал Рютте.

По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр отметил, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут законной целью РФ.

Глава российского МИД отметил, что страны альянса «играют с огнем». По его словам, они не только мешают урегулированию конфликта на Украине, но и создают прямую угрозу столкновения РФ с НАТО. Лавров предупредил членов альянса, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами