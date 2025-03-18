Мантуров высказался о возвращении в РФ компаний без обратных опционов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что возможность возвращения на российские рынки компаний, ушедших с обратными опционами, будет проанализирована на предмет выполнения ими условий. Его слова приводит ТАСС.

«Либо у компании были опционы подписаны, и в этих опционах закладываются условия, либо их не было», — заявил вице-премьер.

По словам Мантурова, если опционы были записаны в договоре продажи своей доли, то дальше будет анализироваться вопрос, как будет компания возвращаться на российский рынок.

«А если этих опционов не было, это игра с чистого поля», — подчеркнул он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во вторник, 18 марта, заявил, что компании из Соединенных Штатов стремятся вернуться на российский рынок, однако многие ниши уже заняты.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.