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Госсекретарь США усомнился в способности членов НАТО выполнять обязательства в будущем

Рубио: неизвестно, смогут ли члены НАТО выполнять свои обязанности через 2 года
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе выразил сомнения, что страны — члены Североатлантического альянса смогут выполнять свои предусмотренные договорами обязательства через один — два года.

«Никто не ожидает, что вы (европейские страны. — «Газета.Ru») сможете это сделать (выполнять свои обязательства. — «Газета.Ru») через год или два, но процесс должен быть реальным», — отметил Рубио.

До этого Рубио заявлял, что Соединенные Штаты останутся в НАТО.

По словам главы Госдепа, президент Дональд Трамп дал понять, что США не против альянса, но хотят, чтобы его члены соблюдали условия договора.

2 апреля генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем.

Ранее в МИД РФ усомнились в возможности выхода США из НАТО.

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