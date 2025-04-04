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Генсек НАТО назвал основу безопасности стран альянса

Рютте: приверженность НАТО со стороны США — это основа безопасности альянса
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены альянсу, и это является основой его безопасности. Об этом пишет агентство Reuters.

«Нет никаких планов по выводу войск или что-то в этом роде. Мы знаем, что США полностью привержены НАТО», — заявил Рютте перед встречей с главами МИД стран альянса.

При этом генсек НАТО отметил, что понимает желание Вашингтона сфокусироваться на решении задач в других частях света, включая Индо-Тихоокеанский регион.

До этого Рютте охарактеризовал конфликт на Украине как глобальный, указав на поддержку России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Он подчеркнул, что многие страны мира следят за исходом противостояния, оценивая, кто одержит верх — «Россия или Запад». По его мнению, результат войны определит не только будущее Украины, но и стратегию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио усомнился в способности членов НАТО выполнять обязательства в будущем.

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