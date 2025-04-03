В МВД готовят обновленную концепцию миграционной политики

МВД России представит правительству РФ, а затем и президенту страны Владимиру Путину обновленную концепцию миграционной политики осенью. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой, пишет ТАСС.

«В настоящее время по поручению президента и правительства РФ Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации», — отметил Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.

По его словам, МВД наделено полномочиями по выработке госполитики в области миграции с 2016 года.

31 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что Россия взяла курс на коренные изменения в области миграционной политики. Он рассказал, что был разработан целый комплекс мер по совершенствованию миграционной политики, реализация которого уже началась.

В рамках этой работы идет привлечение иностранных граждан для работы в России. В то же время повышается эффективность миграционного учета и создается цифровой профиль мигранта. По словам Гребенкина, с 5 февраля в РФ действует режим высылки нелегальных мигрантов. Сведения о них вносятся в реестр.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.