Лукашенко сделал заявление о Белоруссии в составе России

Лукашенко заявил, что Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время

Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации. Об этом в рамках выступления в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слова белорусского главы государства приводит ТАСС.

«Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали», - подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявлял, что в четверг, 13 марта, вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, заключенное Россией и Белоруссией.

Он отметил, что обе страны продолжат вместе реагировать на современные вызовы и укреплять безопасность в рамках Союзного государства.

Первый раунд встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко состоялся 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.