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Китай подал иск в механизм урегулирования споров ВТО после пошлин США

Минкоммерции КНР ввело новые ограничения в отношении компаний из США
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Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на «взаимные» пошлины США. Об этом сообщила пресс-служба минкоммерции Китайской народной республики (КНР).

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Китай внес в список экспортного контроля 16 технологических компаний из США — для того, чтобы отслеживать поставки товаров двойного назначения, а также внес еще 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем.

Как говорится в заявлении минкоммерции, это было сделано «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств».

Среди прочего пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что Пекин принял решение приостановить разрешение на импорт сельхозпродукции с шести предприятий США из-за проблем с качеством продукции.

Уточняется, что запрет затронул одного поставщика сорго, а также трех поставщиков костной муки и двух поставщиков продукции птицеводства. Сообщалось, что у этих компаний были выявлены проблемы с карантином и инспекцией.

Также Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Комиссия по тарифам при Госсовете Китая сообщила, что данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против России пошлины не вводились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о резком падении доходов миллиардеров после введения пошлин США.

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