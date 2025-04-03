Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, на что ставит Путин в переговорах с Трампом по Украине

Bloomberg: Путин делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине
close
Reuters

Россия «делает ставку» на приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине, РФ считает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«(Президент России Владимир. – прим. ред.) Путин делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине, которых он хочет», — говорится в сообщении издания.

Как отмечают источники агентства в РФ, Россия по-прежнему рассчитывает на то, что Вашингтон заключит приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине.

При этом Москва «готова продолжить войну, если переговоры провалятся», утверждает Bloomberg.

Кроме того, сообщает агентство, Россия не обеспокоена угрозой США ввести «карательные вторичные санкции против российской нефти» из-за отсутствия прогресса в прекращении огня. Тем не менее, как отмечают источники, президент Владимир Путин понимает, что Трамп представляет собой «лучший шанс» положить конец конфликту.

Сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что по поручению Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Глава РФПИ отправился в Вашингтон накануне, переговоры займут пару дней. В Кремле подтвердили визит, но отказались раскрывать детали. О чем Дмитриев может договариваться с американцами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН выступили против введения внешнего управления на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами