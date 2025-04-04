Стало известно, когда премьер Словакии встретиться с Путиным

Контакт президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоится во время мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Москве. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков.

Он подчеркнул, что подготовка визита Фицо в Москву уже сейчас вступила в горячую фазу. Например, формируется сопровождение словацкого премьера, который заявил, что с ним действительно поедет большая делегация.

Братчиков добавил, что желающих поехать с Фицо в Москву, как политиков, так и представителей общественных организаций.

В январе Фицо подтвердил свое намерение посетить Москву и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

В середине января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщал, что Фицо приедет в российскую столицу с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Зеленский заявил, что Фицо «выбирает Москву вместо Америки».