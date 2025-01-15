Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы

Премьер Словакии Фицо приедет на парад Победы в Москву с большой делегацией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в российскую столицу с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация», — заявил он.

По словам Гашпара, данный вопрос обсуждался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.