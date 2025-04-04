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На Украине оценили слова спецпосланника Трампа о новых санкциях против России

Дубинский: Украину ожидает удар со стороны США
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины ждут введения новых санкций против России, но забывают, что они следующие в списке. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«В телемарафоне очень радуются угрозам США ввести санкции против России. Это значит, что в офисе Зеленского так и не понимают или забыли, что следующий принудительный удар будет по Украине», — заявил он.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут быть нацелены на замороженные российские активы. Вашингтон также может попытаться остановить транспортировку нефти РФ.

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.

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