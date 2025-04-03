Трамп рассказал, сколько инвестиций поступят в США из-за введения пошлин

Торговые пошлины, введенные Соединенными Штатами Америки, позволят привлечь в страну инвестиции в размере $6-7 трлн. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Поступление $6 трлн или $7 трлн [инвестиций]», — отметил он.

Президент США подчеркнул, что в стране и на рынках «будет бурный рост».

Накануне Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Ранее стало известно, что доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.