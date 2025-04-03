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В WSJ предупредили, что введение пошлин подорвет сложившийся миропорядок

WSJ: США введением пошлин подрывают миропорядок, который сами же создали
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Mark Schiefelbein/AP

США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По мнению издания, объявленные президентом США Дональдом Трампом в среду пошлины представляют собой «игру с высокими ставками». WSJ утверждает, что они преследуют цель трансформировать глобальные экономические отношения.

«США подрывают глобальный миропорядок торговли, который сами построили, вступая в новую эру неопределенности», — пишет газета.

WSJ со ссылкой на ведущего экономиста банка Morgan Stanley Майкла Гапена пишет, что решение американского лидера явило собой крупнейшую перемену в налоговой и торговой системе США со времен президентства Ричарда Никсона в 1970-е годы.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.

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