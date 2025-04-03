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В России ответили на слова Зеленского о компромиссе с Россией по территориям

Депутат ГД Новиков: словам Зеленского о компромиссах доверять нельзя
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Словам украинского лидера Владимира Зеленского о допустимости компромисса в отношении территориального вопроса с Россией не стоит доверять. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Реальность состоит в том, что Донбасс, Севастополь и Крым являются российскими и по Конституции РФ, и по настроению граждан. Поэтому Зеленскому сейчас нужно прощупать общественное мнение на Украине, несмотря на то, что он не так сильно с ним считается», — отметил он, подчеркнув, что такого рода заявлениям Зеленского доверять не стоит.

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед предпринимателями Черниговской области 3 апреля допустил, что Киев согласится на компромисс по территориям, которые сейчас подконтрольны России.

Глава государства заявил, что Украина не признает земли российскими, но согласится на их возвращение «со временем дипломатическим путем».

О каких именно «некоторых территориях» идет речь, он не уточнил. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума в 2022 году.

Ранее в Раде рассказали, какие города потеряет Украина в случае несоблюдения перемирия.

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