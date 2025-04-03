Дубинский: за провал перемирия Украины может заплатить Сумами и Харьковом

В случае провала Украиной перемирия в конфликте Киев может потерять Сумы и Харьков на фоне значительного превосходства российской армии над ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-кратным преимуществом в живой силе», — отметил депутат.

Такое развитие событий, считает Дубинский, может завершиться к концу апреля, а США останутся лишь наблюдателями.

3 апреля украинский лидер Владимир Зеленский не исключил возможности достижения договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие несколько недель или месяцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина активно сотрудничают с американскими властями в вопросе урегулирования конфликта. Как сказал хозяин Белого дома, завершение боевых действий — это «вопрос человечности». В связи с этим он призвал срочно принять меры для прекращения огня.

Ранее в Белом доме признали, что перемирия на Украине к Пасхе не будет.