Зеленский сделал оптимистичный прогноз по прекращению огня на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключил возможности достижения договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие несколько недель или месяцев. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 3 апреля, глава государства провел встречу с представителями территориальных общин Черниговской области. В том числе он высказался о перспективах заключения перемирия между Москвой и Киевом.

«Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что ситуация может развиваться по-разному.

«Особенно с этой частью завершения войны — горячая фаза, полное прекращение огня», — пояснил украинский лидер.

3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина активно сотрудничают с американскими властями в вопросе урегулирования конфликта. Как сказал хозяин Белого дома, завершение боевых действий — это «вопрос человечности». В связи с этим он призвал срочно принять меры для прекращения огня.

За день до этого специальный представитель американского лидера Кит Келлог выразил уверенность, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня. Но, по его словам, сначала Москва и Киев должны достичь взаимных соглашений.

Ранее в администрации США оценили возможность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе.