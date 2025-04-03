В Минтруде объяснили, зачем регионы вводят выплаты для беременных школьниц

Выплаты для беременных школьниц вводят в российских регионах не для стимула к ранним родам, а в качестве поддержки будущих матерей в трудной жизненной ситуации независимо от возраста. Об этом заявил РИА Новости министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Так он прокомментировал общественный резонанс, вызванный внедрением выплаты в 100 тыс. рублей беременным школьницам, как это сделали, например, в Орловской области и Кемеровской области.

«Это реакция на ситуации, которые в жизни есть, поддержка, но не стимул», — отметил министр.

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова заявила, что выплаты забеременевшим школьницам, вставшим на учет в консультации, являются защитной мерой. Она также отметила, что выплаты не созданы с целью увеличения рождаемости у школьниц.

Беременные школьницы Кузбасса смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей согласно постановлению правительства Кемеровской области. Ранее такой же указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. А в Брянской области беременным школьницам пообещали выплачивать по 150 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина направила в Минтруд обращение с просьбой остановить введение подобных субсидий, чтобы не пропагандировать ранние роды среди несовершеннолетних. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили работать над демографией начиная с детского сада.