Минтруд: более половины признанных инвалидами участников СВО перенесли ампутации

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что более половины случаев инвалидности среди участников специальной военной (СВО) операции связаны с ампутацией конечностей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%, что также «беспрецедентно высокая доля».

По его словам, более 80% участников СВО проходят медико-социальную экспертизу в трех регионах России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

29 сентября президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии для добровольцев и кадровых военных, участвующих в спецоперации, должны быть одинаковыми. Президент напомнил, что ранее в России был создан фонд «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что «вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми».

Ранее Рогозин предложил новый вариант службы для добровольцев.