В Белом доме призвали инвесторов довериться Трампу

Американским инвесторам следует доверять президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в вопросах экономики, заявила в комментарии телеканалу CNN пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

«Всем, кто сегодня утром находится на Уолл-стрит, я скажу: доверьтесь президенту Трампу. <...> Президент тверд в своем решении и не будет пересматривать свою стратегию, даже если тарифы нарушат одну из статей договора НАТО», — подчеркнула Левитт.

Она также назвала действия Трампа «политикой здравого смысла».

Сам американский лидер, говоря о реакции американской экономики на введенные пошлины на импорт, назвал ее «пациентом», и отметил, что она «идет на поправку».

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде отреагировали на пошлины Трампа, введенные против Украины.