Трамп оценил последствия введения пошлин для экономики США

Президент США Дональд Трамп, говоря о реакции американской экономики на введенные пошлины на импорт, заявил, что она «идет на поправку». Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Операция завершена, пациент выжил и идет на поправку», - отметил он.

3 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.