В Раде отреагировали на пошлины Трампа, введенные против Украины

На США приходится около 1% украинского экспорта, поэтому введенные против Украины пошлины в размере 10% не будут критичными для Киева. Об этом в комментарии изданию «РБК Украина» заявил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

«Если в цифрах, то это 869 млн долларов, поэтому действительно это не критично для всего нашего экспорта», - подчеркнул он.

При этом, по словам Гетманцева, ключевое место в экспорте Украины в США занимает металл, чугун, для которого такое решение Трампа «будет критическим». Депутат Рады напомнил, что 72,6% всего украинского экспорта чугуна идет в США.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.