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Зеленский анонсировал встречу с «узким кругом стран» по контингенту на Украине

Зеленский: размещение военного контингента на Украине обсудят 4 апреля
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировал всеукраинский телемарафон.

«Будет встреча в пятницу, будет встреча вживую военных команд нескольких стран, узкий круг стран, тех, кто будет готов разместить контингент», — отметил он.

Зеленский рассказал, что по итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей». Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», подчеркнул он.

Украинский президент уточнил, что будут рассматриваться «сухопутная часть», «воздушная часть» и «присутствие на море».

Накануне директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что Россия категорически против размещения на Украине миротворческих сил стран, которые оснащают Киев вооружением. По его словам, европейцы «абсолютно глухи» к предупреждениям о том, что для России такая ситуация категорически неприемлема.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

По словам Макрона, каждая европейская страна может отправить на Украину несколько тысяч военных. Французский лидер заявил, что план размещения на Украине миротворцев находится на финальной стадии согласования.

Ранее военный эксперт рассказал, для чего Зеленский зазывает западные войска на Украину.

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