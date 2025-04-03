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Вице-президент США ответил на вопрос об уходе Маска из правительства

Вэнс: Илон Маск останется советником Трампа, борьба с бюрократией продолжится
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Alex Brandon/AP

Американский миллиардер Илон Маск сохранит свое место в правительстве Соединенных Штатов в качестве советника президента США Дональда Трампа, роль бизнесмена в борьбе с неконтролируемой американской бюрократией еще не окончена. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Он по-прежнему будет нашим другом и советником – и моим, и президента», — сказал Вэнс.

3 апреля Маск назвал «фейком» новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщило, что Маск может покинуть пост главы DOGE США и сосредоточиться на бизнесе.

По данным издания, президент США Дональд Трамп доволен работой Маска, но было решено, что он вскоре вернется к предпринимательской деятельности и займет вспомогательную роль.

Ранее лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

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