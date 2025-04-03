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Маск прокомментировал новость о том, что он скоро покинет пост главы DOGE

Маск назвал фейком новость о том, что он скоро покинет пост главы DOGE
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Vincent Alban/Reuters

Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал «фейком» новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост. Об этом сообщается на странице предпринимателя в соцсети X.

Так он ответил на публикацию пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о том, что Маск уйдет с должности, когда его «невероятная работа» в ведомстве будет закончена.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Маск «в ближайшие недели» может уйти со своей должности главы департамента эффективности правительства США и сосредоточиться на бизнесе.

Как отметили источники Politico, президент США Дональд Трамп по-прежнему доволен Маском и его инициативами в области департамента эффективности правительства США, однако было решено, что Маску скоро «пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль».

До этого член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл внесла на рассмотрение законопроект, который может заставить Маска и сотрудников DOGE проходить плановое тестирование на наркотики.

Ранее лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

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