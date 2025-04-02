СМИ узнали об уходе Маска из правительства США

Американский миллиардер Илон Маск «в ближайшие недели» может уйти со своей должности главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и сосредоточиться на бизнесе. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

«Трамп сообщил своему ближайшему окружению, включая членов своего кабинета, что Илон Маск в ближайшие недели отойдет от своей нынешней роли правящего партнера», — говорится в сообщении издания.

Как отметили источники Politico, президент США Дональд Трамп по-прежнему доволен Маском и его инициативами в области департамента эффективности правительства США, однако было решено, что Маску скоро «пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль».

До этого член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл внесла на рассмотрение законопроект, который может заставить Маска и сотрудников DOGE проходить плановое тестирование на наркотики.

1 апреля Трамп заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку предприниматель Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

Ранее лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.