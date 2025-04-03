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Медведев раскрыл уровень исполнения программы «Единой России»

Медведев: «Единая Россия» выполнила более 80% обязательств народной программы
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Сергей Карпухин/РИА «Новости»

К настоящему времени народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии, которое было посвящено итогам реализации народной программы за 2024 год, его слова приводит ТАСС.

«Хотя эти арифметические подходы всегда не очень точные, 80%, 20%, может, там весьма важные позиции остались. Ориентироваться, конечно, нужно на конкретные показатели, а не на стоимостные величины», — сказал он.

28 марта сообщалось, что «Единая Россия» передала 20 машин и продукты бойцам БПЛА Центрального военного округа. «Единая Россия» собрала почти 14 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов.

До этого в поселке Октябрьский республики Мордовия при поддержке «Единой России» и «Газпрома» зажгли Вечный огонь.

Ранее депутату от «Единой России» из Подмосковья подожгли дверь квартиры.

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