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Депутату от «Единой России» из Подмосковья подожгли дверь квартиры

В Подмосковье подожгли дверь квартиры депутата от «Единой России» Спириной
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ideputat.er.ru

В Подмосковье подожгли дверь квартиры депутата Совета депутатов Химок от «Единой России» Ирины Спириной. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

«Против члена партии «Единая Россия», депутата Совета депутатов Химок Ирины Спириной совершено преступление — поджог двери ее квартиры», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:05 по московскому времени.

В партии отметили, что Спирина получала угрозы с аккаунтов из Украины, Румынии и Канады. Инцидент расследуют правоохранительные органы, добавили в «Единой России».

Депутат порядка 30 лет работает в учреждении здравоохранения в Химках. Однопартийцы выразили поддержку Спириной, ее мужу и сыну.

7 марта сообщалось, что в Москве мужчина поджег дверь квартиры музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) — Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом). По данным Telegram-канала Baza, молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», облил бензином и поджег дверь в московскую квартиру Алексеева на Васильцовском Стане и снял свои действия на видео. Собственницей квартиры является жена Алексеева. Огонь на другое жилье не перекинулся.

Ранее в Самаре депутат Госдумы вмешался в конфликт на улице и получил удар камнем по голове.

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