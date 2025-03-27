В мордовском поселке при поддержке «Единой России» зажгли Вечный огонь

В поселке Октябрьский республики Мордовия при поддержке «Единой России» и «Газпрома» зажгли Вечный огонь, сообщает пресс-служба партии.

Частицу пламени доставили с мемориального комплекса в Саранске.

Как отметил зампредседателя правительства Мордовии Инсаф Хайруллин, Вечный огонь является символом, который напоминает о том, что уроки истории нельзя забывать.

«В преддверии 80-летия Великой Победы мы вновь обязуемся хранить этот огонь, оберегать правду, воспитывать в наших детях чувство долга и уважения к подвигу предков, к подвигу погибших участников СВО», — сказал он.

Право зажечь Вечный огонь предоставили дочери ветерана Великой Отечественной войны Татьяне Бодровой, участнику СВО Александру Дудочкину и кадету Захару Малову.

Напомним, 1 мая 2022 года президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. Он наделяет кабмин полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а Минобороны — по ведению реестра таких объектов.