«Единая Россия» передала автомобили бойцам БПЛА Центрального военного округа

«Единая Россия» передала 20 машин и продукты бойцам БПЛА Центрального военного округа, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, работа бойцов БПЛА требует глубоких знаний и отточенных действий.

«С июля 2023 года мы с Центральным военным округом ведем общий проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Выпущено 750 операторов», — сказал он.

Также Якушев добавил, что «Единая Россия» с самого начала СВО помогает фронту.

«За этот период поставлено 55 тыс. беспилотных летательных аппаратов ударного типа, 3,5 тысячи беспилотников-разведчиков, РЭБ, рации и другое необходимое оборудование», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» собрала почти 14 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов.