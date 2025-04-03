Политолог: Трамп своими тарифами разрушил ВТО

Обложив почти две сотни государств пошлинами, президент США Дональд Трамп разрушил Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он напомнил, что санкции в отношении России напрямую нарушили нормы ВТО.

«И все на это посмотрели, похихикав, и сказали: ну и что, на Россию общие правила не распространяются. А сегодня Трамп разрушил ВТО и дал возможность всем тем, кто вводил санкции в отношении России, немножко <...> почувствовать на себе, что такое экономическая торговая несправедливость», — отметил эксперт.

Он добавил, что новые тарифы Трампа не являются потерей для Москвы, а наоборот — «это приведение мира к тем несправедливым ограничениям, в которых находится Россия».

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку».