Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп своими тарифами разрушил ВТО

Политолог Пинчук: введя пошлины, Трамп разрушил ВТО
close
Ludovic Marin/Pool/AP

Обложив почти две сотни государств пошлинами, президент США Дональд Трамп разрушил Всемирную торговую организацию (ВТО). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он напомнил, что санкции в отношении России напрямую нарушили нормы ВТО.

«И все на это посмотрели, похихикав, и сказали: ну и что, на Россию общие правила не распространяются. А сегодня Трамп разрушил ВТО и дал возможность всем тем, кто вводил санкции в отношении России, немножко <...> почувствовать на себе, что такое экономическая торговая несправедливость», — отметил эксперт.

Он добавил, что новые тарифы Трампа не являются потерей для Москвы, а наоборот — «это приведение мира к тем несправедливым ограничениям, в которых находится Россия».

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами