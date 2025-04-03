Newsmaker: в Молдавии растет число сторонников объединения с Румынией

Жители Молдавии выразили желание присоединиться к Румынии. Об этом сообщает портал Newsmaker со ссылкой на опрос.

Отмечается, что больше всего желающих объединиться с Румынией среди проевропейских политических сил. Присоединение Молдавии к Румынии поддержали 36,7% респондентов, что превысило прошлогодний результат.

Как пишут авторы публикации, в марте появилась «Платформа национального воссоединения», целью которой является воссоединение с Румынией.

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщала, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Позже агентство государственных услуг Молдавии зарегистрировало партию «Домой», она выступает за объединение страны с Румынией.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.