В МИД пообещали жестко ответить на высылку дипломатов РФ из Молдавии

Захарова: враждебные действия Молдавии по высылке дипломатов не останутся без ответа

Враждебные действия руководства Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без жесткого ответа со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

«Необоснованное решение молдавских властей о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинева, который задался постыдной целью полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений», — отметила Захарова.

Она также добавила, что посольство РФ в Кишиневе действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Молдавии.

31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило сразу трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

До этого в МИД Молдавии отложили аккредитацию посла России в Кишиневе Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре прошлого года. Такое решение было принято якобы из-за недружественных высказываний.

Сегодня Озеров прибыл в МИД Молдавии в связи с обвинениями со стороны спецслужб республики.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.