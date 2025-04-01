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Депутат заявил, что ВСУ зайдут в Белгородскую область только «вперед ногами»

Депутат Колесник заверил, что ВСУ не смогут зайти в Белгородскую область
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Если ВСУ и смогут зайти на территорию Белгородской области, то только «вперед ногами». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя информацию о новых попытках украинских военных прорваться в российский регион.

«Они в Белгородскую область если зайдут, то только вперед ногами. Никто никуда не зайдет. Они попытались дернуться на Брянскую область — их там в пыль раскатали», — сказал Колесник.

Он указал, что границы России прикрывают дальнобойные ракеты. По его словам, «можно же не только войсками, дронами и ракетами превратить любое место в ад на земле».

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что бойцы ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Предполагается, что ВСУ планируют растянуть силы ВС РФ для последующих попыток продвижения на села Демидовка, Поповка и Графовка. Отмечается, что российские пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки.

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