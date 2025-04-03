Стало известно, сколько США заработают на новых пошлинах

Бюджет США может получить более $120 млрд после введения Вашингтоном пошлин в отношении остальных стран. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

«Бюджет США может пополниться более чем 120 миллиардами долларов благодаря «взаимным» пошлинам», - пишет агентство.

3 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.