В Совфеде обсудят назначение Коновалова на должность судьи КС

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении на должность судьи Конституционного суда (КС) Александра Коновалова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

По словам Клишаса, комитет по конституционному законодательству, который он возглавляет, обсудит кандидатуру Коновалова на очередном заседании 15 апреля.

СФ рассматривает вопрос о назначении на должность судьи КС в срок не позднее 14 дней с момента получения представления президента РФ.

Коновалов стал министром юстиции в 2008 году и служил на этом посту до 2020 года, после отставки с должности министра он является полномочным представителем президента России в Конституционном суде.

1 апреля не стало зампреда Конституционного суда России Сергея Маврина. В феврале 2005 года Маврин стал судьей Конституционного суда, а с 2009 года был назначен на должность зампреда КС РФ. Также в течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете и был замом декана юридического факультета.

Ранее Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело о компенсации заключенному.