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Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело о компенсации заключенному

КС России направил на пересмотр дело заключенного, не получившего компенсацию
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело заключенного, который не смог получить компенсацию из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, у заключенного Олега Левчука не было соответствующего банковского счета для перевода.

В жалобе говорится, что суды возвратили заключенному административный иск о присуждении компенсации на сумму порядка 113 тыс. рублей за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, поскольку в заявлении не было данных о реквизитах банковского счета для перечисления средств. При этом счет, который был указан в документе, открывали Левчуку в исправительном учреждении. КС постановил, что подобная практика свидетельствует о «сугубо формальном» подходе к защите прав человека.

«Судебные акты, вынесенные по делу гражданина Левчука Олега Владимировича... подлежат пересмотру в установленном порядке», — говорится в заключении суда.

До этого Конституционный суд России подтвердил право граждан на компенсацию лечения вне ОМС. В постановлении суда подчеркивается, что Гражданский кодекс России не дает оснований для отказа «в возмещении разумных и обоснованных расходов» на лечение в случае, если пациент мог получить бесплатное лечение, однако оно, в отличие от платной альтернативы, могло повлечь неблагоприятные последствия для его здоровья.

Ранее Конституционный суд вступился за сочинских садоводов.

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