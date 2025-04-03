В России отреагировали на решение США по НАТО

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о решении Вашингтона остаться в НАТО не гарантирует хороших отношений между союзниками внутри военно-политического блока. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Это не означает, что отношения в НАТО станут идеалистическими. Могут быть разные витки событий. Может быть рост солидарности, но вероятны и дальнейшие сложности. Также важно, что менее враждебным в отношении России НАТО не станет», — подчеркнул он.

3 апреля Рубио заявил, что Штаты останутся в НАТО. По словам главы Госдепа, президент Дональд Трамп дал понять, что США не против альянса, но хотят, чтобы его члены соблюдали условия договора.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте отметил на пресс-конференции в Брюсселе, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем.

Ранее политолог заявил, что отношения РФ и НАТО могут улучшиться.